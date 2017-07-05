كندا: 1,04 مليون سيارة جديدة بيعت في النصف الأول من 2017

بلغ عدد السيارات الجديدة التي بيعت في كندا في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 1039068، أي بزيادة 5% عن عددها في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما أظهرته البيانات الصادرة أمس عن شركة "ديروزييه للاستشارات في قطاع السيارات" (DesRosiers Automotive Consultants) في أونتاريو.

وهذه أول مرة يتخطى فيها عدد السيارات الجديدة المباعة في كندا في الأشهر الستة الأولى من السنة المليون.

وسُجل هذا الرقم القياسي بالرغم من تراجع عدد سيارات الركاب (passenger cars) المباعة بنسبة 2% في النصف الأول من 2017. لكن مبيعات الشاحنات الخفيفة (light trucks) ارتفعت في الفترة المذكورة بنسبة 8,8%.

وبلغت مبيعات السيارات الجديدة في كندا سقفاً قياسياً في كل واحد تقريباً من الأشهر الستة الأولى من عام 2017.

صالة عرض سيارات في مدينة لافال في مقاطعة كيبيك (أرشيف) © CP / Ryan Remiorz

وفي حزيران (يونيو) الفائت بلغ عدد السيارات المباعة 203500، أي أكثر بـ6,5% من عددها في الشهر نفسه من العام الفائت، ما يُعتبر سقفاً قياسياً للشهر المذكور على امتداد السنين. وهنا أيضاً شكلت مبيعات الشاحنات الخفيفة قاطرة هذا الارتفاع، إذ تجاوزت بـ10% ما بلغته في حزيران (يونيو) 2016، فيما تراجع عدد سيارات الركاب المباعة بـ0,1%.

لكن الخبير في قطاع السيارات دنيس ديروزييه يلفت إلى أن السوق الكندية، وبالرغم مما تضمنته بيانات شركته، ليست محصنة بوجه ما يحدث في السوق الأميركية حيث تراجع عدد السيارات الجديدة المباعة في حزيران (يونيو) الفائت لشهر رابع على التوالي.

(وكالة الصحافة الكندية / رويترز / راديو كندا الدولي)