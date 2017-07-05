استمرار الترافع في ملف عمل الطلاب في مصنع بيكانكور للألومينيوم

تستمر المرافعات في محكمة حقوق الإنسان في مونتريال في ملف عمل الطلاب في مصنع بيكانكور للألومينيوم (Aluminerie de Bécancour Inc) في مقاطعة كيبيك.

ويطالب الطلاب الذين يعملون في المصنع المذكور أن تكون رواتبهم مماثلة لرواتب عمال المصنع المؤقتين، أي 40,31 دولاراً في الساعة، بدل الـ31,23 دولاراً في الساعة التي يتقاضونها.

وتقوم لجنة حقوق الإنسان وحقوق الشبيبة في مقاطعة كيبيك (CDPDJ) بملاحقة المصنع نيابة عن الطلاب بعد أن اعتبرت أن شكواهم مبررة.

وتقول اللجنة إن 160 طالباً تعرضوا للتمييز من قبل إدارة المصنع منذ عام 2007 على خلفية السن ووضعهم كطلاب.

سبائك ألومينيوم محملة على عربات قطار (أرشيف) © هيئة الإذاعة الكندية

كما تدعم نقابة عمال المصنع الطلاب، إذ ترى أن العمل الذي يقومون به في فصل الصيف مماثل لعمل العمال المؤقتين.

من جهتها تسعى محامية المصنع لإثبات أن الطلاب ينجزون أحياناً العمل نفسه الذي يقوم به العمال النظاميون، لكن أنهم غير قادرين على تنفيذ كافة المهام التي يقوم بها هؤلاء بسبب عدم تأهيلهم لذلك.

(راديو كندا)