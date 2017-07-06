لاك ميغانتيك: 4 سنوات على الحرائق المدمّرة

يحيي أبناء لاك ميغانتيك الذكرى الرابعة على الحرائق التي تسبّب بها انحراف قطار محمّل بالنفط عن مساره.

فقد اندلعت الحرائق في 6 تمّوز يوليو 2013 وأسفرت عن سقوط 47 قتيلا ودمّرت اجزاء كبيرة من المدينة الصغيرة الواقعة في شرق مقاطعة كيبيك.

ويطالب الأهالي بتحويل خطّ السكك الحديديّة لكي لا يمرّ في وسط المدينة، في وقت تجري فيه الحكومة الكنديّة وحكومة كيبيك دراسة حول إمكانيّة تحقيق المشروع.

ومن المتوقّع المباشرة بتنفيذ بعض المشاريع الخريف المقبل، ومن بينها مشروع بناء متنزّه جديد وطريق للمشاة ومساحات متعدّدة الاستخدامات حسب قول صونيا دومون الناطقة باسم مكتب إعادة البناء في لاك ميغانتيك.

على صعيد آخر، ينتظر ثلاثة من موظّفي السكّك الحديديّة محاكمتهم بعد أن دفعوا ببراءتهم في 47 تهمة بالاهمال الجرمي الذي تسبّب بالموت.

ويواجه الثلاثة في حال إدانتهم عقوبة السجن المؤبّد.

كما يُتوقّع أن تبدأ في وقت قريب محاكمة شركة مونتريال مين أتلانتيك للسكّك الحديديّة التي دفعت هي الأخرى ببراءتها في تهم الاهمال الجنائي.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)