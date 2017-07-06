إبعاد متهم بالقتل نحو سريلانكا مستفيدا من قرار جوردان

قررت لجنة الهجرة ووضع اللاجىء الكندية في شهر إبريل نيسان الماضي إبعاد سيغالوغاناثان تانابالاسينغان المتهم بقتل زوجته غير المتعمد نحو وطنه الأم سريلانكا.

ويكون المتهم بالقتل المعروف بسوابقه القانونية المتعلقة بالعنف الأسري قد استفاد من "قرار جوردان" وبالفعل تم ترحيله نحو سريلانكا.

المحكمة الكندية العليا التي أصدرت ما يعرف "بقرار جوردان" © ICI Radio-Canada/Jean-Sébastien Marier

ومع قرار لجنة الهجرة ووضع اللاجىء بإبعاده عن كندا نحو وطنه الأصلي سريلانكا، يكون المتهم بقتل زوجته أول متهم بالقتل في مقاطعة كيبيك الذي حصل على قرار بوقف الإجراءات القانونية بسبب "قرار جوردان" الصادر عن المحكمة الكندية العليا حول المهل غير المعقولة.

وكان المتهم قد أوقف في شهر أغسطس آب 2012 بعد أن تم العثور على جثة زوجته في منزله في مونتريال. وكانت الضحية وهي في العشرين من العمر قد قتلت طعنا بخنجر.

يشار إلى أن تانابالاسينغان كان قبل وقوع الجريمة التي أسفرت عن قتل الزوجة قد أوقف من قبل الشرطة ثلاث مرات على علاقة بعنف أسري وأخلي سبيله قبل وقوع الجريمة وفق شروط دقيقة.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)