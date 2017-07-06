كندا: مساعدة ماليّة لعدد من وكالات الأمم المتّحدة

قدّمت الحكومة الكنديّة مساعدة ماليّة بقيمة 50 مليون دولار كندي لدعم مشروع مشترك تقوم به مجموعة من المنظّمات الدوليّة.

وتقوم منظّمة الأغذية والزراعة الفاو بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الايفاد وبرنامج الغذاء العالمي بمشروع مشترك يستمرّ 5 سنوات لمساعدة ثلاث دول هي الصومال والنيجر وجمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة على تحسين أمنها الغذائي.

ويهدف المشروع لتعزيز قدرات الأُسَر التي تعاني، وبصورة خاصّة النساء والأطفال، من خلال التعاون مع الحكومات والمجموعات المحليّة في هذه الدول.

"يستهدف هذا الاستثمار المهمّ القضاء على الفقرقال مدير عام منظّمة الفاو خوسيه غراسيانو دا سيلفا.

وأكّد جيلبير هونغبو مدير عام الايفاد من جهته على أهميّة تعزيز قدرات السكّان في المناطق الريفيّة وفي المناطق الهشّة التي تعاني من الأزمات المزمنة حيث يتجذّر الفقر والجوع حسب قوله.