شعار نقابة المحامين في كيبك

شعار نقابة المحامين في كيبك
Photo Credit: موقع راديو كندا الدولي

نقابة محامي كيبك: رئاسة المحكمة الكندية العليا لكيبك

من إعداد سمير بدوي | barid@rcinet.ca
الخميس 6 يوليو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أعربت نقابة المحامين في كيبك عن تمنيها بأن تحترم التقاليد المتبعة حتى الآن وأن يكون وفق ذلك كبير قضاة أو كبيرة قضاة المحكمة الكندية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في كندا من قضاة كيبك مع اختصاص في القانون المدني واللغة الفرنسية.

قضاة المحكمة الكندية العليا التسعة وتبدو في وسط الصف الأول القاضية بيفرلي ماكلاكلين
قضاة المحكمة الكندية العليا التسعة وتبدو في وسط الصف الأول القاضية بيفرلي ماكلاكلين © Radio-Canada

وكان نقيب المحامين في كيبك بريان ميتشيل قد وجه رسالة بهذا المعنى لرئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو ولوزيرة العدل جودي ويلسن رايبولد بعد أن وافقت النقابة بالإجماع على إرسالها للمرجعين الرسميين.

وصرح بريان ميتشيل تعليقا على الطلب الذي اعتمدته النقابة بأنه من الضروري تطبيق التناوب بين التقليدين الكبيرين أي بين قضاة من اللغتين الفرنسية والانجليزية.

ونوه ميتشيل برئيسة المحكمة الكندية العليا السابقة بيفرلي ماكلاكلين واصفا إياها بكبيرة قضاة ممتازة مارست عملها في هذا المنصب طيلة خمسة عشر عاما ومن هذا المنطلق "تمنينا" على رئيس الوزراء جوستان ترودو أن يكون كبير قضاة المحكمة العتيد من كيبك مع الإشارة إلى أن ميتشيل أصر على تسمية "الطلب" بمثابة دعوة لاحترام التقليد تاركا حرية الاختيار لرئيس الوزراء جوستان ترودو.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)

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فئة سياسة، مجتمع

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