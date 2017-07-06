مقاتل من "وحدات حماية الشعب" الكردية يأخذ قسطاً من الراحة في أحد منازل مدينة الرقة، معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" ("داعش") في سوريا، في 3 تموز (يوليو) الجاري.

مقاتل من "وحدات حماية الشعب" الكردية يأخذ قسطاً من الراحة في أحد منازل مدينة الرقة، معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" ("داعش") في سوريا، في 3 تموز (يوليو) الجاري.
Photo Credit: Reuters / Goran Tomasevic

سوريا: إلى أين يتجه الوضع بعد فشل “أستانا – 5″؟

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الخميس 6 يوليو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك

لم تنجح أمس مساعي روسيا وإيران، حليفتيْ النظام السوري، وتركيا، الداعمة للمعارضة السورية، في الجولة الخامسة من المحادثات حول سوريا في أستانا، عاصمة كازاخستان، في التوصل إلى خطة لتحديد أربع مناطق "خفض تصعيد" في سوريا وتقرير من سيتولى مهمة حفظ الأمن فيها. وإحدى العقبات الرئيسية في المحادثات هي تحديد البلدان التي ستضمن الأمن في هذه المناطق.

وكانت الدول الثلاث المذكورة، الراعية لمحادثات أستانا، قد وقّعت في أوائل أيار (مايو) الفائت على اتفاق لإقامة أربع "مناطق خفض تصعيد"، أو "مناطق التهدئة"، في سوريا بناءً على اقتراح روسيا.

وميدانياً تشهد درعا وريفها في جنوب سوريا قصفاً متقطعاً، وتتوقع قوات المعارضة هجوماً واسعاً جديداً عليها من قبل قوات نظام الرئيس بشار الأسد وحلفائه.

كما أن هذه القوات المعارضة أعلنت أمس تشكيل غرفة عمليات عسكرية جديدة بهدف قتال تنظيم "الدولة الإسلامية" ("داعش") في ريف درعا الغربي.

الدخان يتصاعد من أحياء تحت سيطرة قوات معارضة لنظام الرئيس بشار الأسد في مدينة درعا في جنوب سوريا بعد تعرضها لغارات جوية منتصف الشهر الفائت
الدخان يتصاعد من أحياء تحت سيطرة قوات معارضة لنظام الرئيس بشار الأسد في مدينة درعا في جنوب سوريا بعد تعرضها لغارات جوية منتصف الشهر الفائت © علاء فقير / رويترز

وفي شمال سوريا تتوقع "وحدات حماية الشعب" الكردية اندلاع اشتباكات مع القوات التركية في الأيام المقبلة في محيط مدينة عفرين في ريف حلب. ومن جهتها تقول أنقرة إنها ليست بصدد إعلان الحرب إنما سترد على أي تحرك "عدائي" من قبل القوات الكردية.

ونُقل عن صالح مسلم رئيس حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، الذي تتبع له قوات "وحدات حماية الشعب"، قولُه إنه سيتم تسليم عفرين للنظام السوري في حال لم تعمل روسيا والولايات المتحدة على وقف التهديدات التركية لدخول عفرين.

وفي الرقة، معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، في وسط شمال البلاد، يواصل تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم من واشنطن هجومه على مواقع التنظيم التكفيري المذكور، بعد أن خرق أمس الأول جدار المدينة القديمة حسب الجيش الأمريكي. ويتزامن ذلك مع انحسار شديد لتواجد قوات التنظيم المذكور في معقله العراقي، الموصل، بوجه القوات العراقية المهاجمة.

حاورتُ الناشط والمدون الكندي السوري الدكتور محمد محمود حول الوضع في وطنه الأم.

(أ ف ب / فرانس 24)

استمعوا
شارك
كلمات مفتاحية ، ، ، ، ، ،
فئة دولي، سياسة

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
دجاج في قنّ كبير/Radio-Canada
علم كندا /Town of Paradise/Facebook
شريط فيديو ظهرت فيه مجموعة من المصلّين المسلمين في حديقة الحيوانات/ YouTube
الأمير تشارلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال/(Ben Stansall/Reuter)
دولي، سياسةسوريا: إلى أين يتجه الوضع بعد فشل "أستانا – 5"؟بيئة وحياة حيوانية، دولي، سياسة، مجتمعقمة مجموعة العشرين: هل تخرج القمة بتوافق حول المناخ بمساع كنديةسياسة، هجرة ولجوءكندا: أضواء على قانون الجنسيّة والتعديلات الجديدة عليهسياسة، مجتمعنقابة محامي كيبك: رئاسة المحكمة الكندية العليا لكيبكدولي، مجتمعكندا: مساعدة ماليّة لعدد من وكالات الأمم المتّحدةسياسة، مجتمعإبعاد متهم بالقتل نحو سريلانكا مستفيدا من قرار جوردانمجتمعلاك ميغانتيك: 4 سنوات على الحرائق المدمّرةإقتصاد، مجتمعاستمرار الترافع في ملف عمل الطلاب في مصنع بيكانكور للألومينيومإقتصادكندا: 1,04 مليون سيارة جديدة بيعت في النصف الأول من 2017إقتصادهل أثّرت ضريبة الـ15% الإضافية على استثمارات الأجانب في سوق تورونتو العقارية؟

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية