أوتاوا تبلغ المقاطعات أن تمويل البنى التحتية مشروط بالتنمية والمنافع البيئية

لفتت حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا نظر حكومات المقاطعات والأقاليم الكندية إلى أن منحها إياها مليارات الدولارات من الخزينة الفدرالية لمشاريع بنى تحتية مشروط بتعهدات بتحقيق تنمية اقتصادية ومنافع للبيئة.

وشرح وزير البنى التحتية والجماعات المحلية في الحكومة الفدرالية أمارجيت سوهي لوزراء مالية المقاطعات العشر والأقاليم الثلاثة في رسائل بعثها إليهم اليوم أنه كي تستفيد مشاريع البنى التحتية لديهم من التمويل الفدرالي عليها أن تستجيب لأهداف وطنية وليس فقط لمصالح محلية.

وكتب الوزير سوهي إن على حكومات المقاطعات والأقاليم أن تعلن للرأي العام عن منافع مشاريع البنى التحتية لديها للاقتصاد والبيئة، لاسيما ما يتصل منها بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو مجيباً على سؤال في مجلس العموم في أوتاوا (أرشيف) © CP / Adrian Wyld

وتنوي أوتاوا تخصيص 33 مليار دولار في السنوات الإحدى عشرة المقبلة لمشاريع البنى التحتية التي تُقدَّم لها من قبل حكومات المقاطعات والأقاليم ومن قبل البلديات.

وأشار الوزير سوهي إلى أن التمويل الفدرالي خلال الفترة المذكورة سيعطي الأولوية لمشاريع جديدة على حساب مشاريع الترميم كما درجت عليه العادة في السابق، وأن المشاريع الجديدة يجب أن تكون طموحة وذات "تأثير إيجابي وملموس على الأجيال المقبلة من الكنديين".

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)