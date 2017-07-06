تورونتو: تراجع شهري في عدد المساكن المباعة وفي أسعارها

أفادت الغرفة العقارية في تورونتو (Toronto Real Estate Board) أن عدد المساكن التي أُعيد بيعها في تورونتو الكبرى في حزيران (يونيو) الماضي تراجع بنسبة 37,3% مقارنة بعددها في الشهر نفسه من العام الماضي.

ويفيد تقرير الغرفة العقارية لكبرى مدن كندا أن عدد المساكن التي أُعيد بيعها الشهر الفائت بلغ 7974، وأن عدد المساكن الجديدة المعروضة للبيع ارتفع بنسبة 15,9% خلال السنة المنتهية الشهر الفائت ليبلغ 19614.

وبلغ معدل سعر المسكن في تورونتو الكبرى في حزيران (يونيو) الماضي 793915 دولاراً، أي أقل بـ69995 دولاراً عن مستواه في الشهر الذي سبق، أيار (مايو). لكنه رغم هذا التراجع الشهري فهو سجل ارتفاعاً بنسبة 6,3% عن مستواه في حزيران (يونيو) من العام الماضي.

وسط تورونتو، كبرى مدن كندا (أرشيف) © Radio-Canada / Annie Poulin

وكانت حكومة أونتاريو قد أعلنت في 20 نيسان (أبريل) الفائت فرض ضريبة عقارية إضافية نسبتها 15% على الشارين الأجانب ابتداءً من اليوم التالي في المنطقة التي تُعرف بـ"حَدوة الحصان الذهبية" (Greater Golden Horseshoe) والتي تشمل تورونتو الكبرى وضواح لها. كما أعلنت عن جملة إجراءات متصلة بالعقارات من بينها السماح للبلديات بفرض ضريبة إضافية على المساكن الشاغرة، ومنع المضاربين العقاريين من شراء مساكن قبل تشييدها بغية بيعها بالربح.

(سي بي سي / راديو كندا)