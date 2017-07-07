قمّة مجموعة العشرين: ترودو يعقد اجتماعا مع انغيلا ميركل

عقد رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو اجتماعا في هامبورغ مع المستشارة الألمانيّة انغيلا ميركل قبل موعد افتتاح قمّة مجموعة الدول العشرين التي تستضيفها ألمانيا.

وكان ملفّ التبادل الحرّ الكندي الأوروبي مطروحا على جدول أعمال اللقاء الذي استمرّ 30 دقيقة فضلا عن الخطّة الألمانيّة في مجال الطاقة.

وتطرح الخطّة مجموعة من المشاريع من بينها مشروع توفير الدعم للطاقة فضلا عن المضاعفات التي تتركها الاستثمارات الخاصّة على البيئة.

وتأمل ميركل في أن تنضمّ 19 من أصل 20 دولة مشاركة في القمّة إلى الخطّة.

ويتوقّع المراقبون أن تكون المحادثات صعبة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويرى البعض أنّ بإمكان رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو أن يلعب دور الوسيط ويسعى للتقريب بين وجهات نظر ميركل وترامب.

على صعيد آخر، وقعت اشتباكات يومي بين الشرطة والمتظاهرين المناهضين للرأسماليّة في هامبورغ، اسفرت عن إصابة العشرات بجروح.

واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والفلفل لتفريق المتظاهرين الذين أقدموا على إحراق عدد من السيّارات في محاولة لقطع طرقات استراتيجيّة لمنع وصول الوفود إلى القمّة.

واندلعت أعمال العنف أمس الخميس وطلبت شرطة هامبورغ تعزيزات إضافيّة رغم انتشار 20 ألف شرطيّ في المدينة التي تستضيف قمّة مجموعة الدول العشرين.

(راديو كندا الدولي/راديو كندا)