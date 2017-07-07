المستشارة الألمانيّة انغيلا ميركل ورئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو في هامبورغ في 07-07-2017/ Reuters/Carlos Barria

المستشارة الألمانيّة انغيلا ميركل ورئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو في هامبورغ في 07-07-2017/ Reuters/Carlos Barria

قمّة مجموعة العشرين: ترودو يعقد اجتماعا مع انغيلا ميركل

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الجمعة 7 يوليو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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عقد رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو اجتماعا في هامبورغ مع المستشارة الألمانيّة انغيلا ميركل قبل موعد افتتاح قمّة مجموعة الدول العشرين التي تستضيفها ألمانيا.

وكان ملفّ التبادل الحرّ الكندي الأوروبي مطروحا على جدول أعمال اللقاء الذي استمرّ 30 دقيقة فضلا عن الخطّة الألمانيّة في مجال الطاقة.

وتطرح الخطّة مجموعة من المشاريع من بينها مشروع توفير الدعم للطاقة فضلا عن المضاعفات التي تتركها الاستثمارات الخاصّة على البيئة.

من اليمين: الرئيس الأمكيركي دونالد ترامب والمستشارة الالمانيّة انغيلا ميركل ورئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو/Jonathan Ernst/Reuters)

من اليمين: الرئيس الأمكيركي دونالد ترامب والمستشارة الالمانيّة انغيلا ميركل ورئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو/Jonathan Ernst/Reuters)

وتأمل ميركل في أن تنضمّ 19 من أصل 20 دولة مشاركة في القمّة إلى الخطّة.

ويتوقّع المراقبون أن تكون المحادثات صعبة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويرى البعض أنّ بإمكان رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو أن يلعب دور الوسيط ويسعى للتقريب بين وجهات نظر ميركل وترامب.

على صعيد آخر، وقعت اشتباكات  يومي بين الشرطة والمتظاهرين المناهضين للرأسماليّة في هامبورغ، اسفرت عن إصابة العشرات بجروح.

واستخدمت الشرطة  خراطيم المياه والفلفل لتفريق المتظاهرين الذين أقدموا على إحراق عدد من السيّارات في محاولة  لقطع طرقات استراتيجيّة لمنع وصول الوفود إلى القمّة.

واندلعت أعمال العنف أمس الخميس وطلبت شرطة هامبورغ تعزيزات إضافيّة رغم انتشار 20 ألف شرطيّ في المدينة التي تستضيف قمّة مجموعة الدول العشرين.

(راديو كندا الدولي/راديو كندا)

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فئة دولي، سياسة

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