عمر خضر إلى اليمين مع محاميه دنيس إدني إلى يسار الصورة

عمر خضر إلى اليمين مع محاميه دنيس إدني إلى يسار الصورة
Photo Credit: ason Franson/Canadian Press

الحكومة الكندية دفعت التعويض المالي لعمر خضر

من إعداد سمير بدوي | barid@rcinet.ca
الجمعة 7 يوليو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أفيد أن الحكومة الكندية دفعت مبلغ عشرة ملايين ونصف مليون دولار للكندي من أصل مصري والسجين السابق في سجن غوانتانامو الأميركي في كوبا عمر خضر ضمن اتفاق لوضع حد لملاحقات في مجال انتهاك حقوق الإنسان.

وأوضح مصدر لوكالة الصحافة الكندية أن الحكومة الكندية برئاسة جوستان ترودو رغبت بالتصرف قبل أن يحضر محام إلى المحكمة العليا في أونتاريو اليوم الجمعة للحؤول دون دفع المبلغ لعمر خضر باسم أرملة الجندي الأميركي القتيل كريستوفر سبير والجندي لاين موريس الذي أصيب بجراح نتيجة استهدافهما بقنبلة ألقاها عمر خضر في أفغانستان في عام 2002

تابيتا سبير أرملة الجندي الأميركي القتيل في أفغانستان كريستوفر سبير
تابيتا سبير أرملة الجندي الأميركي القتيل في أفغانستان كريستوفر سبير © موقع راديو كندا الدولي

وكانت أرملة الجندي الأميركي القتيل تابيتا سبير والجندي لاين موريس قد حصلا منذ نحو من سنتين على اعتراف بحقهما من قبل محكمة أميركية لملاحقة عمر خضر بتعويض مقداره 134.1 مليون دولار أميركي غير أن خبراء في القانون يعتبرون أنه ووفقا للحكم من الصعوبة بمكان أن يحصل المشتكيان على المبلغ من قبل عمر خضر المقيم حاليا في إدمنتون.

ولم يعرف حتى الآن في ما إذا كان محامي أرملة الجندي الأميركي القتيل والجندي الجريح سيمثل أمام المحكمة العليا في أونتاريو بعد دفع مبلغ التعويض من قبل الحكومة الكندية لعمر خضر.

يشار إلى أن عمر خضر كان عمره خمسة عشر عاما حين ألقي القبض عليه من قبل الجنود الأميركيين في أفغانستان واتهم بجرائم حرب.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)

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