حريق غابات على مقربة من مدينة وان هندرد مايلز هاوس في بريتيش كولومبيا/B.C. Wildfire Service

حريق غابات على مقربة من مدينة وان هندرد مايلز هاوس في بريتيش كولومبيا/B.C. Wildfire Service

بريتيش كولومبيا: حرائق الغابات ما زالت مستعرة

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الجمعة 7 يوليو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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تواصل فرق الاطفاء مكافحة حرائق الغابات التي تجتاح منطقة  ساوث كاريبو في وسط مقاطعة بريتيش كولومبيا.

وتقول إدارة جهاز الإطفاء في المقاطعة إنّ  60 إطفائيّا يعملون على إخماد أكبر حريق غابات في مدينة وان هندرد مايلز هاوس  بمساعدة متطوّعين من جهاز الاطفاء المحلّي والطائرات الصهريج.

ولم تهدّد النيران بعد رغم سرعة امتدادها منازل المدينة ولكنّ الشرطة الفدراليّة عمدت إلى إقفال عدد من طرقات المنطقة.

دخان كثيف يتصاعد من حريق الغابات على مقربة من وان هندرد مايلز هاوس/Todd Preston/Castanet

دخان كثيف يتصاعد من حريق الغابات على مقربة من وان هندرد مايلز هاوس/Todd Preston/Castanet

وكانت السلطات قد أمرت يوم الخميس الفائت بإخلاء خمسة منازل في منطقة ساوث كاريبو وفتحت مركزا لاستقبال السكّان الذين تمّ إجلاؤهم  في وان هندرد مايلز هاوس.

كما اندلع حريق غابات ثان  على مقربة من مدينة بورت ماكنيل شمال جزيرة فانكوفر، وتشارك 3 مروحيّات و35 إطفائيّا في مكافحته.

(راديو كندا الدولي/سيبيسي/راديو كندا)

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