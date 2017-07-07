بريتيش كولومبيا: حرائق الغابات ما زالت مستعرة

تواصل فرق الاطفاء مكافحة حرائق الغابات التي تجتاح منطقة ساوث كاريبو في وسط مقاطعة بريتيش كولومبيا.

وتقول إدارة جهاز الإطفاء في المقاطعة إنّ 60 إطفائيّا يعملون على إخماد أكبر حريق غابات في مدينة وان هندرد مايلز هاوس بمساعدة متطوّعين من جهاز الاطفاء المحلّي والطائرات الصهريج.

ولم تهدّد النيران بعد رغم سرعة امتدادها منازل المدينة ولكنّ الشرطة الفدراليّة عمدت إلى إقفال عدد من طرقات المنطقة.

وكانت السلطات قد أمرت يوم الخميس الفائت بإخلاء خمسة منازل في منطقة ساوث كاريبو وفتحت مركزا لاستقبال السكّان الذين تمّ إجلاؤهم في وان هندرد مايلز هاوس.

كما اندلع حريق غابات ثان على مقربة من مدينة بورت ماكنيل شمال جزيرة فانكوفر، وتشارك 3 مروحيّات و35 إطفائيّا في مكافحته.

(راديو كندا الدولي/سيبيسي/راديو كندا)