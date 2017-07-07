المستشفى الملكي الجامعي في سسكتون

المستشفى الملكي الجامعي في سسكتون
Photo Credit: Saskatoon Health Region

تأخير افتتاح قسم الأمراض العقلية في مستشفى سسكتون

من إعداد سمير بدوي | barid@rcinet.ca
الجمعة 7 يوليو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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رغم التبرع بمبلغ مليون دولار الذي حصل عليه المستشفى الملكي الجامعي في سسكتون فإن الأموال ما زالت تنقص لتوظيف العناصر البشرية الضرورية لافتتاح الجناح الجديد المخصص للصحة العقلية في المستشفى المذكور ما يعني تعليق المشروع.

وكان من المتوقع أن يتم افتتاح القسم الجديد في فصل الخريف من العام الحالي ما يعني تقديم سبعة أسرّة بالإضافة لأخصائيين في معالجة الأمراض العقلية والإدمان.

ويتساءل المتبرع ليسلي دوب هل أن المشروع سيسير قدما مؤكدا على ضرورة أن يبدأ منذ الآن وأن يستمر فورا.

وأشار دوب إلى أنه لا يملك أية معلومات حول وضع المشروع ما يعني أن هذا  سيأخذ مزيدا من الوقت حتى قبول التبرع وافتتاح الجناح الجديد أبوابه.

انطلاق الأعمال في مستشفى الأطفال في سسكتون
انطلاق الأعمال في مستشفى الأطفال في سسكتون © Autorité régionale de santé de Saskatoon

من جهتها تعتبر وزارة الصحة في مقاطعة سسكتشوان أن هناك نفقات إضافية يحتاجها المشروع يتوجب أن تكون جزءا من إجراءات الموازنة العادية في المقاطعة.كما يتوجب حسب الوزارة الأخذ بعين الاعتبار قسم الطوارىء الجديد المزمع افتتاحه في عام 2019 في مستشفى الأطفال جيم باتيسون.

وأكدت الوزارة في بيان أنها ستجري تقييما لطلب التمويل الإضافي لجناح الأمراض العقلية مع الأولويات الأخرى المتعلقة بالأمراض العقلية والإدمان لتأمين تمويل على المدى البعيد.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)

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فئة سياسة، صحة، مجتمع

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