وزارة الصحة في كيبك: حبوب الإجهاض مجانية ضمن أطر

باستطاعة النساء في كيبك اللواتي يرغبن بوضع حد للحمل الذي لا يتعدى سبعة أسابيع أو أقل أن يحصلن على حبوب الإجهاض مجانا اعتبارا من فصل الخريف المقبل حسب تصريح لوزير الصحة في مقاطعة كيبك غايتان باريت

ويتم دفع قيمة حبوب الإجهاض RU-86 التي تحمل اسم Myfegymiso وفق برنامج لمؤسسة الضمان الصحي في كيبك (RAMQ)

حبوب الإحهاض RU-86 © Charlie Neibergall

واعتبر وزير الصحة والخدمات الاجتماعية في كيبك غايتان باريت أن هذا الإعلان يلبي ما كانت تتمناه النساء في كيبك وأن حكومة كيبك كانت دائما إلى جانب حقوق النساء في الاختيار وخاصة في ما يتعلق بالإجهاض.

إن هذه الحبوب تسبب الإجهاض وتعتبر بمثابة خيار إضافي ولا تستدعي الخضوع لعملية جراحية

يشار إلى أن هذا الخيار الإضافي بالنسبة للنساء في كيبك كان متوفرا بالنسبة للمرأة في فرنسا منذ ثلاثين عاما وبالنسبة للمرأة في الولايات المتحدة منذ عشرين عاما.

الدكتور إيف روبير سكرتير نقابة الأطباء في كيبك © موقع راديو كندا الدولي

من جهته يعتبر إيف روبير سكرتير نقابة الأطباء في كيبك أنه خيار يجنب المرأة الخضوع لعملية جراحية

والسؤال المطروح حاليا من سيقوم بتوزيعها أي حبوب الإجهاض هل من قبل طبيب العائلة أو في عيادة للإجهاض أو في صيدليات لكن كل ما يمكن معرفته حتى الآن هو ضرورة تدخل طبيب خوفا من تسببه بردود فعل ثانوية وضرورة متابعة الأمر.

وتقول باتريسيا لارو المديرة العامة لعيادة نساء في منطقة أوتاوي أنه من الأفضل أن يتوفر الخيار للمرأة، مثلا أن يكون هذا الدواء في الصيدليات أو في العيادات أو في عيادات الإجهاض لكي تتمكن المرأة من الحصول عليه دون الحاجة للعودة مجددا للصيدلية لتروي قصتها مرة جديدة.

وكانت ثلاث مقاطعات كندية هي ألبرتا وأونتاريو ونيوبرنزويك قد وفرت هذه الحبوب للنساء فيها كما أنها متوفرة في مانيتوبا على أن كلفتها قد تصل إلى 350 دولارا.

تجهيز الدواء في صيدلية © IS / iStock

يشار إلى أن نقابة الصيادلة في كيبك أعربت عن ترحيبها بإعلان وزير الصحة في كيبك غايتان باريت بتوفر حبوب الإجهاض في كيبك اعتبارا من الخريف المقبل وبصورة مجانية.

من جهته أكّد وزير الصحة في كيبك غايتان باريت أن الدواء ولو استدعى نفقات إضافية لكانت حكومة كيبك وفرته لأنه ليس قضية مالية بل هو في سبيل صحة ورفاهية المرأة في كيبك.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)