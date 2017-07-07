وزارة الصحة في كيبك: حبوب الإجهاض مجانية ضمن أطر

باستطاعة النساء في كيبك اللواتي يرغبن بوضع حد للحمل الذي لا يتعدى سبعة أسابيع أو أقل أن يحصلن على حبوب الإجهاض مجانا اعتبارا من فصل الخريف المقبل حسب تصريح لوزير الصحة في مقاطعة كيبك غايتان باريت
ويتم دفع قيمة حبوب الإجهاض RU-86 التي تحمل اسم Myfegymiso وفق برنامج لمؤسسة الضمان الصحي في كيبك (RAMQ)
واعتبر وزير الصحة والخدمات الاجتماعية في كيبك غايتان باريت أن هذا الإعلان يلبي ما كانت تتمناه النساء في كيبك وأن حكومة كيبك كانت دائما إلى جانب حقوق النساء في الاختيار وخاصة في ما يتعلق بالإجهاض.
إن هذه الحبوب تسبب الإجهاض وتعتبر بمثابة خيار إضافي ولا تستدعي الخضوع لعملية جراحية
يشار إلى أن هذا الخيار الإضافي بالنسبة للنساء في كيبك كان متوفرا بالنسبة للمرأة في فرنسا منذ ثلاثين عاما وبالنسبة للمرأة في الولايات المتحدة منذ عشرين عاما.
من جهته يعتبر إيف روبير سكرتير نقابة الأطباء في كيبك أنه خيار يجنب المرأة الخضوع لعملية جراحية
والسؤال المطروح حاليا من سيقوم بتوزيعها أي حبوب الإجهاض هل من قبل طبيب العائلة أو في عيادة للإجهاض أو في صيدليات لكن كل ما يمكن معرفته حتى الآن هو ضرورة تدخل طبيب خوفا من تسببه بردود فعل ثانوية وضرورة متابعة الأمر.
وتقول باتريسيا لارو المديرة العامة لعيادة نساء في منطقة أوتاوي أنه من الأفضل أن يتوفر الخيار للمرأة، مثلا أن يكون هذا الدواء في الصيدليات أو في العيادات أو في عيادات الإجهاض لكي تتمكن المرأة من الحصول عليه دون الحاجة للعودة مجددا للصيدلية لتروي قصتها مرة جديدة.
وكانت ثلاث مقاطعات كندية هي ألبرتا وأونتاريو ونيوبرنزويك قد وفرت هذه الحبوب للنساء فيها كما أنها متوفرة في مانيتوبا على أن كلفتها قد تصل إلى 350 دولارا.
يشار إلى أن نقابة الصيادلة في كيبك أعربت عن ترحيبها بإعلان وزير الصحة في كيبك غايتان باريت بتوفر حبوب الإجهاض في كيبك اعتبارا من الخريف المقبل وبصورة مجانية.
من جهته أكّد وزير الصحة في كيبك غايتان باريت أن الدواء ولو استدعى نفقات إضافية لكانت حكومة كيبك وفرته لأنه ليس قضية مالية بل هو في سبيل صحة ورفاهية المرأة في كيبك.
(راديو كندا/راديو كندا الدولي)استمعوا
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