معرض للوظائف والتأهيل المهني في مدينة شاوينيغان في مقاطعة كيبيك الخريف الفائت.

معرض للوظائف والتأهيل المهني في مدينة شاوينيغان في مقاطعة كيبيك الخريف الفائت.
Photo Credit: Radio-Canada

كندا: 45 ألف وظيفة جديدة الشهر الفائت ومعدل البطالة 6,5%

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الجمعة 7 يوليو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أوجدت سوق العمل الكندية 45300 وظيفة جديدة في محصلة صافية في حزيران (يونيو) الفائت وتراجع معدل البطالة بـ0,1 نقطة مئوية ليبلغ 6,5% وفق ما أفادته اليوم وكالة الإحصاء الكندية.

وجاءت بيانات العمل أفضل من توقعات خبراء الاقتصاد، لكن 37 ألفاً من هذه الوظائف الجديدة كانت بدوام جزئي.

وكانت لكيبيك، المقاطعة الكندية الثانية من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد، حصة الأسد من الوظائف الجديدة، إذ ارتفع فيها عدد الأشخاص العاملين بـ28 ألفاً في حزيران (يونيو). وحلت بريتيش كولومبيا، ثالثة كبريات المقاطعات، في المرتبة الثانية إذ أوجدت سوق العمل فيها 20 ألف وظيفة في محصلة صافية.

سيدة تبحث عن وظيفة في الإعلانات المبوبة في إحدى الصحف (أرشيف)
سيدة تبحث عن وظيفة في الإعلانات المبوبة في إحدى الصحف (أرشيف) © iStock

وسُجلت الوظائف الجديدة الشهر الفائت بصورة رئيسية في قطاعات المهن الحرة والعلوم والتكنولوجيا والزراعة.

كما تفيد البيانات الصادرة اليوم أن كندا أوجدت في فترة الـ12 شهراً المنتهية الشهر الفائت 351 ألف وظيفة جديدة في محصلة صافية، معظمها بدوام كامل.

(سي بي سي / وكالة الصحافة الكندية)

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