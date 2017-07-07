أسبوع آخر من الارتفاع للدولار الكندي والتراجع لبورصة تورونتو

بلغ معدل سعر الدولار الكندي خلال جلسة اليوم 77,60 سنتاً أميركياً، بارتفاع 0,36 سنت أميركي عن معدل سعره أمس و0,54 سنت أميركي عن معدل سعره يوم الجمعة الفائت، ليكون بالتالي قد أنهى الأسبوع مرتفعاً بنسبة 0,7% بعد إنهائه الأسبوع الفائت بارتفاع بنسبة 2,24%.

وجاء ارتفاع الدولار الكندي اليوم مدفوعاً ببيانات العمل التي جاءت أفضل من توقعات الخبراء والتي عززت التوقعات، المرتفعة مؤخراً، برفع الفائدة الأساسية. ومن المقرر أن يصدر بنك كندا يوم الأربعاء المقبل قراراً حول سعر الفائدة الأساسي، الثابت على 0,50% منذ تموز (يوليو) 2015.

بورصة تورونتو (أرشيف) © CP / Frank Gunn

وفي بورصة تورونتو أغلق المؤشر الرئيسي (S&P/TSX) الأسبوع اليوم على 15027,16 نقطة، بتراجع 50,84 نقطة عن مستوى إغلاقه أمس و155,03 نقطة عن مستوى إغلاقه الأسبوع الفائت، ليكون بالتالي قد أنهى الأسبوع متراجعاً بنسبة 1,02% بعد إنهائه الأسبوع الفائت متراجعاً بنسبة 0,9%. وجاء تراجع مؤشر تورونتو المركب اليوم مدفوعاً بصورة رئيسية بتراجع أسهم الذهب والطاقة.

وفي سوق نيويورك أغلق سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم آب (أغسطس) المقبل على 44,23 دولاراً أميركياً، بتراجع 1,29 دولار أميركي عن سعر إغلاقه أمس و1,81 دولار أميركي عن سعر إغلاقه يوم الجمعة الفائت، مسجلاً بالتالي تراجعاً بنسبة 3,93% هذا الأسبوع بعد ارتفاعه بنسبة 7,04% الأسبوع الفائت.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)