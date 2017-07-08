Photo Credit: راديو كندا الدولي/RCI

أرقام الأسبوع المنتهي في 08-07-2017

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
السبت 8 يوليو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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برنامج أرقام الأسبوع من إعداد وتقديم مي أبو صعب وفادي الهاروني وسمير بدوي.

يقدّم البرنامج مجموعة من الأخبار المتفرّقة التي تتناول شؤونا لفتت انتباهنا.

عيد كندا: المنظّمون مرتاحون للنتائج

450 ألف شخص شاركوا في الاحتفالات التي جرت في اوتاوا بمناسبة العيد الوطني الذي يصادف هذه السنة ذكرى مرور 150 عاما على تأسيس الاتّحاديّة الكنديّة.

ويقول المنظّمون إنّ الاحتفالات حقّقت نجاحا منقطع النظير هذه السنة رغم الطقس السيّء والماطر الذي شهدته عاصمة البلاد ورغم مهل الانتظار الطويلة للوصول إلى موقع الاحتفال بسبب الاجراءات المتشدّدة التي فرضتها سلطات الأمن حرصا منها على سلامة المواطنين والمشاركين في الاحتفالات.

ويقول غي لافلام مدير عام احتفالات اوتاوا للعام 2017 إنّ التخطيط ألهم دولا أخرى.

ويشير إلى أنّ فريق المخطّطين الأميركي للاحتفالات بعيد الولايات المتّحدة ال250 زار اوتاوا للاطّلاع على الخطّة التي وضعتها العاصمة الكنديّة لعيد كندا الوطني.

حشود في شوارع اوتاوا في عيد كندا الوطني في 01-07-2017/(Andrew Foote/CBC/ هيئة الاذاعة الكنديّة

حشود في شوارع اوتاوا في عيد كندا الوطني في 01-07-2017/(Andrew Foote/CBC/ هيئة الاذاعة الكنديّة

وفي غاتينو القريبة من اوتاوا، استقطب معرض الزهور "موزاي كندا" 100 ألف زائر خلال نهاية الأسبوع الفائت التي صادف فيه عيد كندا.

ووصل 10 بالمئة من مجموع الزوّار المتوقّعين طوال فترة العرض الذي يستمرّ 3 أشهر ونصف.

ويتوقّع المنظّمون أن يحضر المعرض نحو من 1،2مليون شخص.

وتقول هيئة السياحة في منطقة اوتاوي إنّ التجّار حقّقوا ارقاما مرتفعة خلال عطلة نهاية الأسبوع وضاعفت المطاعم ارباحها هي الأخرى.

ويقول غي لافلام إنّ عدد الزوّار ارتفع بنسبة ملحوظة في اوتاوا  ومن بينهم 25 بالمئة من خارج المنطقة.

ولا بدّ من الاشارة إلى أنّ الاحتفالات بالعيد ال150 لكندا لم تنته بعد وهي مستمرّة طوال السنة في اوتاوا وسواها من المدن عبر مختلف انحاء كندا.

بطاقة نقل مشترك مع هاتف ذكي
بطاقة نقل مشترك مع هاتف ذكي © Radio-Canada

خمسة وعشرون.

وتحديداً ما دون خمسة وعشرين عاماً وما فوق خمسة وعشرين عاماً.

هذا ما سيتم إدخاله من تعديلات مطلع شهر سبتمبر أيلول المقبل أي مع الدورة الدراسية لفصل الخريف على تعرفة النقل المشترك  لاستفادة شريحة أوسع من الطلاب ممن هم فوق الخامسة والعشرين من العمر.

إذا اعتبارا من مطلع شهر سبتمبر أيلول المقبل يستفيد الطلاب بدوام كامل مهما كان عمرهم من التعرفة المخفضة لبطاقة النقل المشترك OPUS التي كان يستفيد منها حاليا من هم دون الخامسة والعشرين من العمر.

وكانت منظمات طلابية قد نددت منذ عدة سنوات بالتمييز الذي يلحق بالطلاب في سن متقدمة وخاصة في الدراسات العليا ما يحرمهم من الاستفادة من التعرفة المخفضة للنقل المشترك التي يستفيد منها الأدنى سنا.

يشار إلى أنها النتيجة المنتظرة لسنوات من الجهد الذي بذلته منظمات طلابية للحصول على تعرفة مخفضة للطلاب من مختلف الأعمار التي كانت تنحصر الاستفادة منها بالطلاب ما دون الخامسة والعشرين من العمر.

وتعتبر هذه المنظمات أن ثلث الطلاب كانوا محرومين من التعرفة المخفضة حين تنقلهم بوسائل النقل المشترك.

وكانت السلطة المحلية للنقل في مونتريال وضواحيها قد أعلنت عن التزامها بمشروع القانون 76 الذي تم اعتماده العام الماضي حول إدارة النقل المشترك في منطقة مونتريال.

يشار إلى أن التطبيق الجديد سيكلف إدارة النقل المشترك ما يزيد على ثلاثة ملاين دولار اعتبارا من فصل الخريف المقبل والهدف تشجيع الطلاب مهما كانت أعمارهم على متابعة الدراسة.

وسط مدينة فانكوفر (أرشيف)
وسط مدينة فانكوفر (أرشيف) © CP

40% تقريباً.

هذه هي نسبة الكنديين الذين يرون أن نفقات السكن بالغة الارتفاع في بلدهم حسب استطلاع أجرته شركة "إيكوس للأبحاث".

فقد رأى نحو من نصف المستطلَعين الذين يعتبرون أنفسهم إما فقراء أو ينتمون للطبقة العاملة أن نفقات السكن تتخطى إمكانياتهم، وشاطرهم هذا الرأي 38% من المنتمين للطبقة المتوسطة و37% من المنتمين للطبقة ما فوق المتوسطة.

وتتدنى هذه النسبة بصورة حادة لدى المقيمين في المدن الكبرى. فقد رأى 2% فقط من سكان فانكوفر المستطلَعين أن نفقات السكن مقبولة، وشاطرهم هذا الرأي 6% من سكان تورونتو المستطلَعين و11% من سكان كالغاري المستطلَعين و22% من سكان مونتريال المستطلَعين.

وتورونتو ومونتريال وفانكوفر وكالغاري هي على التوالي أكبر أربع مدن كندية من حيث عدد السكان.

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هذا هو عدد السيارات الجديدة التي بيعت في كندا في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وهو أعلى بـ5% من عددها في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما أظهرته البيانات الصادرة يوم الأربعاء عن شركة "ديروزييه للاستشارات في قطاع السيارات" في أونتاريو.

وهذه أول مرة يتخطى فيها عدد السيارات الجديدة المباعة في كندا في الأشهر الستة الأولى من السنة المليون.

وسُجل هذا الرقم القياسي بالرغم من تراجع عدد سيارات الركاب المباعة بنسبة 2% في النصف الأول من 2017. لكن مبيعات الشاحنات الخفيفة ارتفعت في الفترة المذكورة بنسبة 8,8%.

استمعوا

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