كيف تجد واي فاي مجاني عبر فيسبوك؟

وظيفة حديثة أطلقها موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تسمح للمستخدم بالعثور على أقرب نقاط ساخنة للواي فاي المجاني.

وتقوم الخدمة التي أطلق عليها اسم

"Find wi-fi"

بتحديد كامل لمصادر الواي الفاي المجانية المتواجدة في قطر قريب للمستخدم وذلك على خارطة سهلة الاستعمال.

ويتعين على المبحر إدخال كلمات

"Find wi-fi"

في خانة الوظائف الرئيسية ( 3 خطوط عمودية) لتطبيق فيسبوك و تفعيلها بعد ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن أيضا إجراء مكالمات هاتفية دولية مجانا عبر فيسبوك مسنجر وذلك بعد التواصل بشبكة الإنترنت بواسطة نقطة واي فاي مجانية.

وتسعى شركة فيسبوك من وراء هذه الخدمة إلى دعم تطبيق الجديد العهد فيسبوك لايف

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زبير الجازي