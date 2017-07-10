بريتيش كولومبيا: حرائق الغابات مستمرّة وإجلاء الآلاف عن منازلهم

تفاقمت حدّة حرائق الغابات التي تجتاح بعض المناطق في وسط مقاطعة بريتيش كولومبيا منذ بضعة أيّام.

وتعهّدت الحكومة الكنديّة بتقديم المساعدة للمقاطعة وأكّد وزير الأمن العام رالف غوديل أنّ اوتاوا تجاوبت مع طلب المقاطعة.

وأكّد وزيرة الدفاع هارجيت سجّان أنّ القوّات الكنديّة جاهزة للانتشار بسرعة لنجدة السكّان في المناطق التي تجتاحها الحرائق.

وقامت كريستي كلارك رئيسة حكومة بريتيش كولومبيا الخارجة أمس الأحد بتفقّد المنكوبين وأعلنت عن صندوق مساعدة بقيمة 100 مليون دولار للمناطق المنكوبة.

وأشارت إلى أنّ الصليب الأحمر سيشارك في توزيع المساعدات، وسيتمّ توزيع مساعدة طارئة بقيمة 6 آلاف دولار لكلّ شخص فقد منزله.

وتواصل فرق الاطفاء في مكافحة الحرائق وتمّ إجلاء نحو من 10 آلاف شخص عن منازلهم وقراهم.

ومع امتداد رقعة حرائق الغابات، أعلنت بريتيش كولومبيا يوم الجمعة الماضي حالة الطوارئ وتعمل عناصر الاطفاء على إخماد 229 حريق غابات ما زال معظمها خارج السيطرة خصوصا بسبب الرياح وموجة الجفاف التي تضرب المقاطعة.

وقد اندلع 552 حريق غابات منذ مطلع نيسان ابريل الفائت، واندلع أكثر من نصفها نهاية الأسبوع الفائت.

وقام جون هورغن رئيس الحكومة المكلّف زعيم الحزب الديمقراطي الجديد بتفقّد غرفة العمليّات ووقف على مختلف السبل لمكافحة هذه "الأزمة الخطيرة" على حدّ قوله.

ويشارك نحو من ألف إطفائي في مكافحة حرائق الغابات وانضمّ إليهم نحو من 360 عنصرا من مختلف أنحاء كندا

وتجتاح الحرائق مناطق في وسط وجنوب وسط مقاطعة بريتيش كولومبيا، أكثرها حدّة في في مدن وان هندرد مايلز هاوس وأشكروفت وكاش كريك.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/راديو كندا)