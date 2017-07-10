مهرجان ليالي افريقيا: ألوان من موسيقى المغرب التقليديّة

مهرجان ليالي افريقيا في مونتريال في نسخته الحادية والثلاثين هذه السنة، وبقدّم على عادته باقة من العروض المميّزة ومنها عروض في الهواء الطلق وأخرى في الصالات المقفلة.

والمهرجان على موعد مرّة اخرى مع فريق ماروكولور Marocouleurs الذي يقدّم حفلاته في التاسع عشر والعشرين والثالث والعشرين من تمّوز يوليو الجاري.

وماروكولور مختصر لكلمتين بالفرنسيّة هما ماروك أي المغرب وكولور أي ألوان.

ويقدّم الفريق حفلات من الموسيقى المغربيّة التقليديّة، من الغناوة والموسيقى العيساويّة والدكة المراكشيّة ، ويعزف الفنّانون على آلات تقليديّة قد لا تكون مألوفة من الجميع ، ولكنّ جمهور مهرجان ليالي افريقيا يحبّها واعتاد عليها.

للمزيد حول الموضوع أجريت مقابلة مع مؤسّس فريق ماروكولور الفنّان الكندي المغربي فتح الله الغريزمي.

الفنّان فتح الله لغريزمي مؤسّس فريق ماروكولور الموسيقي © Nicolas Mccomber

وفتح الله لغريزمي مولود في عائلة فنيّة وتربّى على اجواء الموسيقى المغربيّة التقليديّة وتعلّم الموسيقى والغناء والأداء أمام الجمهور وهو بعد في وطنه الأمّ.

وسهّلت له ثقافته وتجربته الفنيّة الغنيّة الانخراط في عالم الفنّ والموسيقى لدى وصوله إلى مونتريال عام 2010 حيث قام بتأسيس فريق ماروكولور,