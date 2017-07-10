دعم كندي لصاحبات الأعمال في الدول النامية

أعلن رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو عن تقديم مبلغ عشرين مليون دولار لدعم المؤسسات التي تملكها أو تديرها النساء في الدول النامية. وجاء إعلان ترودو خلال انعقاد قمة الدول العشرين محاطا بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قدم مساهمة بخمسين مليون دولار.وتخصص مبادرة البنك الدولي "ويمن أنتروبرونورز فايننس" ميزانية مئتي مليون دولار وتأمل أن تتمكن من جمع ثمانمئة مليون دولار لتمكين النساء من أصحاب الأعمال في الدول النامية من الحصول على دعم مالي وموارد تقنية لإدارة مؤسساتهن.

وأكد ترودو " أن كل العالم يستفيد عندما تتأمن للنساء الموارد الضرورية للمساهمة الكاملة في الاقتصاد والمجتمع".

وأثنى الرئيس الأميركي على أداء ترودو قائلا: " لدينا جار ممتاز، وجوستان(ترودو) يقوم بعمل رائع والكل يحبونه عن حق".

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تجدر الإشارة إلى أن ترودو وترامب شاركا في شباط – فبراير الماضي في واشنطن في طاولة مستديرة مع صاحبات أعمال كنديات وأميركيات في إطار المبادرة التي تديرها إبنة الرئيس الأميركي إيفانكا ترامب

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية