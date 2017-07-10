مونتريال تستضيف بطولة كندا لألعاب القوى

أعلن الاتحاد الكيبيكي لألعاب القوى أنه تم اختيار مدينة مونتريال لاستضافة بطولة ألعاب القوى الكندية للناشئين والكبار عام 2019 وبطولة الألعاب الكندية لنخبة اللاعبين من ذوي الاحتياجات الخاصة عام 2020 .

وستسمح ألعاب البطولة الكندية باختيار الرياضيين الذين سيمثلون كندا في بطولة العالم التي ستقام في الدوحة، كما ستسمح بطولة دورة ذوي الاحتياجات الخاصة عام 2020 باختيار فريق كندا للألعاب البارالمبية في طوكيو.

يذكر أن كندا حصدت ست ميداليات في ألعاب ريو عام 2016، وكانت أفضل نتيجة أولمبية حققتها كندا في ألعاب القوى منذ العام 1932 .

برنت لاكاتوس © GI / Matthew Stockman

وسيشارك في بطولة كندا كبار اللاعبين يتقدمهم أندره دو غراس الحائز على ثلاث ميداليات، وديريك دروان الحائز على الميدالية الذهبية في القفز العالي وبرانت لاكاتوس الذي حقق رقما قياسيا عالميا في السباق على الكرسي النقال.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية