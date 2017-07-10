31,2 مليون دولار لمركز أبحاث في مستشفى للأطفال في مونتريال

أعلنت الحكومة الفدرالية وحكومة مقاطعة كيبيك منح مستشفى سانت جوستين للأطفال في مونتريال مساعدة مالية للمساهمة في تطوير مركز أبحاث في مجال إعادة التأهيل.

وقدّمت الحكومة الفدرالية 15,66 مليون دولار لهذه الغاية، وستقدّم حكومة كيبيك 9,4 ملايين دولار، وسيقدّم المركز الاستشفائي الجامعي سانت جوستين وشركاء آخرون 6,26 ملايين دولار، لتبلغ بالتالي القيمة الإجمالية للمساعدة 31,32 مليون دولار.

وجاء الإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي في مونتريال اليوم عقده كل من وزيرة التراث في الحكومة الليبرالية في أوتاوا، ميلاني جولي، ووزير الصحة والخدمات الاجتماعية في حكومة كيبيك الليبرالية، غايتان باريت، وزميلته وزيرة التعليم العالي في حكومة المقاطعة، هيلين دافيد.

طفل يخضع للعلاج في المستشفى (أرشيف) © CBC / Praisaeng

وفي إطار هذا المشروع يرغب مستشفى سانت جوستين للأطفال، أحد أهم المستشفيات من نوعه في كندا، بجذب المزيد من الباحثين والمدرّسين وذوي الاختصاصات السريرية إلى مركز أبحاثه الجديد.

(وكالة الصحافة الكندية)