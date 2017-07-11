اونتاريو: هل يصبح التسميد المنزلي إلزاميّا؟

تبحث حكومة اونتاريو في استراتيجيّة للتقليص حجم النفايات قدر المستطاع، تلحظ من خلالها فرض التسبيخ أي التسميد المنزلي.

وتقول الحكومة إنّ بقيايا الطعام والنفايات العضويّة كنفايات الحديقة شكّلت ثلث النفايات في المقاطعة عام 2014 أي نحوا من 3،6 مليون طنّ.

وترغب الحكومة في مضاعفة حجم النفايات التي تُنقل إلى مراكز التسبيخ، وتشير إلى أنّ 60 بالمئة منها يذهب حاليّا إلى المكبّات.

ومن المحتمل أن تلجأ إلى منع رمي النفايات المضويّة في القمامة بحلول العام 2022.

وأدّت النفايات العضويّة في مكبّات اونتاريو إلى ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 19 بالمئة في المقاطعة حسب وكالة الاحصاء الكنديّة.

وطلبت الحكومة من المواطنين ارسال تعليقاتهم على استراتيجيّتها بعنوان "اونتاريو خالية من النفايات" حتّى نهاية الشهر الجاري.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)