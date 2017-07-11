بريتيش كولومبيا: حرائق الغابات مستمرّة ومساعدات من مختلف أنحاء كندا لإخمادها

يتوجّه 105 إطفائيّين من اونتاريو إلى بريتيش كولومبيا لمساعدة فرق الاطفاء التي تعمل على إخماد ما يزيد على 200 حريق غابات ما زالت مستعرة في وسط المقاطعة الواقعة في الغرب الكنديّ على سواحل الهادي.

وينضمّ الاطفائيّون إلى 200 إطفائيّ من مقاطعات نيوبرنزويك والبرتا وسسكتشوان لمساعدة ألف عنصر إطفاء يعملون على إخماد حرائق الغابات التي أدّت إلى إجلاء 14 ألف شخص عن منازلهم وقراهم.

وأوفدت وزارة الثروة الطبيعيّة والغابات في اونتاريو فريقا متخصّصا في إدارة الحرائق وعناصر دعم كما تعتزم إرسال معدّات إضافيّة لمكافحة النيران.

ولا ترسل الوزارة عادة أكثر من نصف قوّتها العاملة تحسّبا لاحتمال اندلاع حرائق غابات في اونتاريو نفسها.

وتجتاح حرائق الغابات منذ نحو أسبوعين مناطق كاريبو وكاملوبس ومناطق في جنوب شرق بريتيش كولومبيا.

ويساهم الجفاف وارتفاع الحرارة التي قاربت الأربعين درجة مئويّة في تفاقم الحرائق وتوسيع رقعة انتشارها.

وقد اندلع 140 حريق غابات يوم الجمعة الماضي، و100 حريق غابات يوم السبت، وعشرات الحرائق يوم الأحد.

وتواصل فرق الاطفاء العمل لإخماد 220 حريق غابات ما زالت مستعرة في المقاطعة.

وتحرص على إبقاء الطرقات السريعة مفتوحة ليصار إلى إجلاء السكّان بسرعة في حال لزم الأمر .

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ راديو كندا)