المركز الثقافي الجزائري في مونتريال: بين الاندماج والمشاركة في المجتمع

الجالية الجزاريّة في كندا حديثة العهد في كندا مقارنة بجاليات أخرى، عربيّة وغير عربيّة.

والأعداد تتنامى باستمرار ويسعى الجزائريّون، على غرار المهاجرين جميعا، للتأقلم مع مجتمعهم الجديد مع ما يطرحه ذلك من تحدّيات مختلفة.

وفي هذا السياق، ينشط المركز الثقافي الجزائري في مونتريال لمساعدة الواصلين حديثا، ولا سيّما من ابناء الجالية الجزائريّة والجاليات المغاربيّة بصورة أشمل.

ويقدّم المركز مجموعة من الخدمات والأنشطة، الاجتماعيّة والثقافيّة والرياضيّة، فضلا عن المحاضرات والندوات التي تتناول مواضيع تهمّ أبناء الجالية،و خدمات التكوين أي التأهيل، ودروس اللغة العربيّة.

نشاط رياضي نظّمه المركز الثقافي الجزائري في مونتريال © Centre culturel Algérien

ويعطي عدد من المتطوّعين من أبناء الجالية من وقتهم وخبرتهم للمركز، ما يعزّز الثقة بين أبناء الجالية ويعزّز التعاون لتحقيق الاندماج في المجتمع.

ضيف القسم العربي اليوم الأستاذ مصطفى عبد الواحد المشرف على اللجنة الثقافيّة في المركز الثقافي الجزائري في مونتريال.

سألته الأستاذ عبد الواحد في البداية أن يحدّثنا عن المركز وتاريخ إنشائه والخدمات التي يقدّمها والأنشطة التي يقوم بها.