“مساكن للبشرية”: ورشة جديدة في ألبرتا

افتتح الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر أمس ورشة بناء تسعة وخمسين منزلا بأسعار مخفضة جنوب شرق مدينة إدمنتون في وسط الغرب الكندي، في إطار الشراكة الرابعة والثلاثين لمنظمة "مساكن للبشرية" . وشارك مئات المواطنين في استقبال كارتر وزوجته روزالين في مركز المحاضرات حيث احتفل كارتر وزوجته بالذكرى المئة والخمسين لتأسيس الفيديرالية الكندية والحادية والسبعين لزواجهما .

وسيشارك كارتر وزوجته في دعم وتشجيع حوالي ألف متطوع يعملون في تحقيق مشروع منظمة مساكن للبشرية وهي منظمة أميركية لا تبغي الربح المادي ، وقام فرعها الكندي ببناء ألفي مسكن لذوي الدخل المحدود منذ العام 1985.

ويتكفل المستفيدون من هذا المشروع بتسديد قرض عقاري منخفض وبدون فائدة مقابل قيامهم بخمسمئة ساعة عمل في "مساكن للبشرية"

يذكر أن جيمي كارتر البالغ من العمر اثنين وتسعين عاما، انتخب رئيسا للولايات المتحدة عام 1977 لولاية واحدة عن الحزب الديموقراطي وحاز على جائزة نوبل للسلام عام 2002 .

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية