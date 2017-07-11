“نعيش معا، فلماذا لا نُدفن معا؟”

يشارك حوالي خمسين مواطنا من مدينة سان أبولينير في كيبيك يوم الأحد المقبل في استفتاء تجريه بلدية المدينة لتقرير مصير مشروع تخصيص مدافن للمسلمين في مقابر المدينة . ويقتصر الاستفتاء على المواطنين المقيمين في جوار المدافن.

وكان المشروع أثار ردود فعل متناقضة بين مؤيدين ومعارضين.

وقال عمدة المدينة برنار واليت، الذي وافق على طلب مجموعة من السكان المسلمين خلال فصل الشتاء الفائت، في أعقاب الهجوم على مسجد كيبيك الذي اسفر عن مقتل ستة أشخاص: " اعتقدت فعلا أن المشروع لن يزعج أحدا من سكان المدينة وقد بدأ الحديث عنه في أعقاب الاعتداء، ما أعطانا فرصة فريدة للتعبير عن انفتاحنا على الجميع".

صاني ليتورنو ووالدتها ليزان لاكروا

من جهتها تعارض السيدة صاني لوتورنو المشروع لأن المدافن ستحصر بالمسلمين دون سواهم وتقول: "نحن ندعو إلى ترسيخ التعددية الدينية ويجب أن تكون المدافن للجميع بصرف النظر عن دينهم أو أصولهم أو لون بشرتهم أو ثقافتهم" وتثني والدتها ليزان لاكروا على هذا التوجه وتضيف: "نعيش معا ونعمل معا فلماذا لا نُدفن معا؟

راديو كندا اتلدولي – هيئة الإذاعة الكندية