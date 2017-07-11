ماذا بعد سقوط الموصل؟

استرجاع الموصل من قبضة "الدولة الإسلامية" أمس بعد معارك طاحنة، والإعلان شبه الرسمي اليوم عن مقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي ، الذي نصّب نفسه خليفة على المسلمين، حدثان بالغا الأهمية في مسار الحرب المستمرة منذ احتلال العراق عام 2003 واشتعال الحرب الأهلية في سوريا والحرب المعلنة على الجهاديين بقيادة الولايات المتحدة ودخول روسيا على خط المواجهة لحماية النظام السوري.

هل يؤشر الحدثان على بداية نهاية التنظيم الإرهابي؟

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سؤال طرحته في مستهل حديث هاتفي أجريته مع الدكتور سامي عون، أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيربروك:استمعوا