من ساحل المتوسط إلى ضفاف السان لوران بحثاً عن أمن واستقرار

غادر لؤي الرمحين وطنه سوريا بسبب الحرب واستقر في كندا مع عائلته في تشرين الأول (أكتوبر) 2015. وقدمت العائلة في إطار برنامج الحكومة الفدرالية لاستقبال اللاجئين السوريين وبموجب ما يُعرف بالكفالة الكنسية.

وفي سوريا كانت العائلة تقيم في طرطوس على ساحل المتوسط حيث كان لؤي الرمحين يعمل في اختصاصه كفني أسنان.

أما هنا في كندا فالعائلة تقيم في مدينة لافال الواقعة إلى الشمال مباشرة من مونتريال، كبرى مدن مقاطعة كيبيك وثانية كبريات مدن كندا.

جامعة مونتريال، أكبر جامعة في مقاطعة كيبيك ومن أكبر جامعات كندا © Université de Montréal

ويَدرس لؤي الرمحين اللغة الفرنسية في جامعة مونتريال منذ مطلع العام الحالي. والفرنسية هي لغة الغالبية في كيبيك، المقاطعة الكندية الوحيدة التي لا تشكل الإنكليزية لغة غالبية سكانها.

حاورتُ السيد لؤي الرمحين حول تجربته الكندية واختياره مقاطعة كيبيك للإقامة والعمل، مع أنه كان يجيد الإنكليزية، الأكثر انتشاراً من الفرنسية في كندا.