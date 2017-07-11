سفير كندا السابق لدى الولايات المتحدة ريمون كريتيان (أرشيف).

سفير كندا السابق لدى الولايات المتحدة ريمون كريتيان (أرشيف).
Photo Credit: Radio-Canada / Karim Ouadia

حل خلاف خشب البناء بين أوتاوا وواشنطن قبل إعادة التفاوض حول “نافتا”

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 11 يوليو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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شدد سفير كندا الأسبق لدى الولايات المتحدة ريمون كريتيان على ضرورة حل الخلاف بين البلديْن في ملف خشب البناء الذي وصفه بالـ"متفجر" قبل المباشرة بإعادة التفاوض حول اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية ("نافتا" NAFTA) الذي يضمهما إلى المكسيك.

ورأى كريتيان أن التأخير في هذا المجال عائد للأميركيين لأنه حسب علمه لا تزال مئات المناصب الهامة في الإدارة الأميركية شاغرة. "عليهم هم أن يضعوا بعض الترتيب في شؤونهم"، قال سفير أوتاوا الأسبق لدى واشنطن في حديث مع وكالة الصحافة الكندية.

مصنع لإنتاج خشب البناء في كندا (أرشيف)
مصنع لإنتاج خشب البناء في كندا (أرشيف) © Radio-Canada

وخشب البناء من دعائم الاقتصاد الكندي، وهو يواجه مصاعب لدى زبونه الأول، الولايات المتحدة، حيث تذهب ثلاثة أرباع الصادرات منه. فمنذ سنوات عديدة يجادل لوبي خشب البناء الأميركي بأن قطاع خشب البناء في كندا مدعوم من قبل سلطاتها.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً تعويضية على الشركات الكندية الرئيسية الخمس التي تصدر خشب البناء إلى الولايات المتحدة تتراوح بين 3% و24%، وتبلغ 19,88% لسائر المصدّرين الكنديين، وبمفعول رجعي اعتباراً من أول السنة الحالية، وأضافت الشهر الفائت رسوماً مضادة للإغراق التجاري بنسبة 6,87% على المستوردات من خشب البناء الكندي.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)

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فئة إقتصاد، سياسة

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