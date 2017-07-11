مناظرة خامسة مساء اليوم بين المرشحين لخلافة مولكير

تجري مساء اليوم مناظرة خامسة بين المرشحين لخلافة عضو مجلس العموم الكندي توماس مولكير في زعامة الحزب الديمقراطي الجديد اليساري التوجه.

ومن المتوقع أن يكون لملف البيئة حيز هام من النقاش بين المرشحين الأربعة، إرين وير ونيكي آشتون وغي كارون وجاغميت سينغ، لاسيما وأن المناظرة هذا المساء تجري في ساسكاتون، كبرى مدن مقاطعة ساسكاتشيوان في غرب كندا التي يُعتبر رئيس حكومتها براد وال من أشد منتقدي قرار رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو فرض سعر على انبعاثات الغازات الدفيئة في المقاطعات والأقاليم الكندية.

الزعيم الحالي للحزب الديمقراطي الجديد توماس مولكير (أرشيف) © CP / Adrian Wyld

وكان المرشحون لخلافة مولكير خمسة، لكن بيتر جوليان، عضو مجلس العموم عن إحدى دوائر مقاطعة بريتيش كولومبيا في أقصى غرب كندا، أعلن انسحابه من السباق الانتخابي في الخامس من الشهر الجاري عازياً قراره إلى نقص في تمويل حملته، علماً أنه كان في طليعة المرشحين من حيث حجم شعبيته في أوساط الحزبيين.

وتنتظر المرشحين الأربعة المستمرين في السباق ثلاث مناظرات أخرى: في فيكتوريا عاصمة بريتيش كولومبيا في 2 آب (أغسطس)، وفي مونتريال في 27 آب (أغسطس)، وفي فانكوفر في 10 أيلول (سبتمبر).

وينتخب الديمقراطيون الجدد زعيمهم الجديد في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)