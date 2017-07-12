تورونتو: سوق العقارات الفاخرة مزدهرة

سجّلت سوق العقارات في مدينة تورونتو ارتفاعا في مبيعات المساكن التي يبلغ ثمنها مليون دولار وما فوق بلغت نسبته 98 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حسبما أفادت به شركة "سوثبي العقاريّة".

ورغم التباطؤ الذي شهدته مبيعات المساكن في منطقة تورونتو الكبرى، إلاّ أنّ مبيعات المساكن الفاخرة ما زالت مزدهرة.

ويعزو براد هندرسون مدير عام سوثبي العقاريّة السبب إلى وجود مجموعات جزئيّة من الشارين.

ويرغب الكثيرون حسب قول هندرسون في استبدال منازلهم الكبيرة بشقق أصغر تتناسب مع احتياجاتهم وتسهل صيانتها.

وتقول شركة سوثبي العقاريّة إنّ مبيعات المساكن التي يبلغ ثمنها 4 ملايين دولار وما فوق ارتفعت بنسبة 150 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ومن المستبعد أن تتأثّر مبيعات المنازل الفاخرة بقرار مصرف كندا المركزي بزيادة معدّل الفائدة الأساسي.

وتحتلّ تورونتو صدارة المدن الكنديّة الكبرى في ما يتعلّق بمبيعات المساكن الفاخرة حسب شركة سوثبي العقاريّة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)