البرتا: نوعيّة الهواء تأثّرت بحرائق الغابات في بريتيش كولومبيا المجاورة

أصدرت السلطات في البرتا تحذيرا بشأن نوعيّة الهواء في بعض أرجاء المقاطعة، مشيرة إلى أنّها ستتغيّر على مدى الأيّام والأسابيع المقبلة تحت تأثير حرائق الغابات التي تجتاح مقاطعة بريتيش كولومبيا المجاورة.

ودعت الأشخاص الذين يعانون من مشاكل التنفّس وأمراض القلب إلى اتّخاذ الاجراءات المناسبة.

ويشمل التحدير حول نوعيّة الهواء المعتدلة ادمنتون ورد دير في الوسط فضلا عن مناطق جاسبر وهينتون وادسون في غرب المقاطعة.

وقد يتغيّر التحذير من متوسّط إلى مرتفع في مناطق بارك لاند ولودوك في اليومين المقبلين حسب وزارة البيئة والمتنزّهات في المقاطعة.

وأوعزت السلطات الصحيّة في البرتا إلى المواطنين بإغلاق النوافذ والأبواب لتجنّب دخول الدخان إلى المنازل، وتجنّب استخدام مواقد الحطب والشموع ومشتقّات التبغ.

كما أوعزت بتقليص التمارين الجسديّة والأنشطة في الهواء الطلق في حال تردّي نوعيّة الهواء.

وأشارت إلى أنّ الأطفال والمسنّين هم الأكثر عرضة للتأثّر بتردّي نوعيّة الهواء ووضعت رقم طوارئ في تصرّف المواطنين للاتّصال به عند الحاجة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)