حذار رمي أعقاب السجائر على الطرقات

إزاء ارتفاع عدد الحرائق في الغرب الكندي وخطر انتشارها، عمدت سلطات مقاطعة بريتيش كولومبيا على التشدد في ملاحقة كل من يقوم بتصرف وإهمال من شأنه التسبب في نشوب الحرائق من مثل رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات، كما جرى مع أحد السائقين في بلدة أبوتسفورد الذي غرمته الشرطة مبلغ 575 دولارا لرميه عقب سيجارته على الطريق.

واعتبرت جودي بيرد من شرطة المدينة، أن الحرائق تهدد حياة الجميع بمن فيهم عناصر الإطفاء

أعقاب سجائر © Reuters/Eric Gaillard

من جهته أكد مساعد قائد فوج الإطفاء جيف آدمز أننا "نشهد سنويا عدة حرائق تتسبب بكوارث مادية وبشرية جراء رمي أعقاب السجائر على الطرقات أو في أحواض نباتات جافة.

هذا وحثت الشرطة كل مواطن يشاهد أحدا ما يرمي عقب سيجارته في أماكن قابلة للاشتعال على إبلاغ جهاز الشرطة ، ووزعت رقما هاتفيا للتبليغ عن المخالفين.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية