بنك كندا يرفع الفائدة الأساسية والدولارُ الكندي يثب سنتاً وربعاً

أعلن اليوم بنك كندا (المصرف المركزي) رفع معدل الفائدة الأساسي، المعروف أيضاً بفائدة ليلة واحدة، من 0,50% إلى 0,75%.

وجاء هذا القرار منسجماً مع توقعات خبراء الاقتصاد، لاسيما وأنه صدر من بنك كندا مؤخراً إشارات عدة بأنه خلال اجتماعه المقرر لهذا اليوم سيعلن رفع سعر الفائدة.

وهذه أول مرة يرفع فيها بنك كندا الفائدة الأساسية منذ أيلول (سبتمبر) 2010. وعزا المصرف المركزي قراره اليوم إلى الأداء الجيد للاقتصاد الكندي.

فمعدل البطالة سجل تراجعات عدة في الفترة الماضية إلى أن بلغ 6,5% في حزيران (يونيو) الفائت، والصادرات الكندية بلغت مستويات قياسية في أيار (مايو) الفائت، وكذلك الأمر بالنسبة للمستوردات، والدولار الكندي عاد ليرتفع.

"الاقتصاد الكندي متين، وتحفزه النفقات المنزلية"، يقول بنك كندا، مضيفاً أن هذه النفقات كان لها التأثير الأكبر في نمو إجمالي الناتج الداخلي.

مقر مصرف كندا المركزي في أوتاوا (أرشيف) © Geoff Robins / AFP

ويتوقع بنك كندا الآن نمو إجمالي الناتج الداخلي في البلاد بنسبة 2,8% خلال العام الحالي بدل الـ2,6% التي توقعها في نيسان (أبريل) الفائت، وأن تبلغ نسبة النمو 2% في عام 2018 و1,6% في عام 2019.

وكانت الفائدة الأساسية ثابتة على 0,50% منذ تموز (يوليو) 2015 بعد أن خفّضها بنك كندا مرتيْن خلال نصف سنة سعياً منه لتحفيز الاقتصاد الوطني.

ولمعدل الفائدة الأساسي تأثير على الفوائد التي يسددها المستدينون، كالفائدة العقارية المتغيرة، وعلى الفوائد التي يجنيها المدخرون.

وعقب إعلان بنك كندا اليوم رفع الفائدة الأساسية أخذ الدولار الكندي يرتفع، إلى أن تجاوز ارتفاعه سنتاً أميركياً وربع السنت بعد ثلاث ساعات على صدور الإعلان، فبلغ سعره 78,66 سنتاً أميركياً، بارتفاع 1,26 سنت أميركي عن معدل سعره أمس البالغ 77,40 سنتاً أميركياً.

(راديو كندا / وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)