الحكومة الكندية تقرر منع إقامة خط جوي مباشر بين مونتريال وبيروت

قررت الحكومة الكندية عدم السماح لشركة الخطوط الجوية الكندية إير كندا بفتح خط جوي مباشر بين مونتريال وبيروت لأسباب أمنية. وكان فتح الخط الجوي المباشر على رأس قائمة الوجهات التي تدرسها إير كندا منذ عدة سنوات، لكن الشركة لم تتمكن من إقناع حكومة الليبيراليين بزعامة جوستان ترودو من منحها الترخيص، وقد أبلغت الحكومة شركة الطيران بقرارها هذا الأسبوع الفائت.

وصرحت الناطقة بلسان إير كندا إيزابيل أرتور قائلة: " نؤكد أن الحكومة الكندية رفضت الاستجابة إلى طلبنا لإقامة خط جوي مباشر بين مونتريال وبيروت لأسباب تتعلق بالأمن القومي ولن نقوم بأي تعليق في الوقت الراهن". من جهته أعلن مكتب وزير النقل الفيديرالي مارك غارنو في بيان أن "الرحلات الجوية المباشرة بين كندا ولبنان غير مسموح بها ".

وكانت شركة الخطوط الجوية الكندية تلقت عام 2003 موافقة الحكومة الفيديرالية لإنشاء هذا الخط سرعان ما تم إلغاؤه قبيل افتتاحه لأسباب قيل يومها بأنها أمنية.

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تجدر الإشارة إلى أن إير كندا تقوم برحلات جوية مباشرة لأربعة وثمانين بلدا منها مصر والباكستان وتركيا والجزائر والأردن، ومع "احترامي لكل تلك الدول، قال رئيس غرفة التجارة الكندية اللبنانية يوسف بطرس، فإن لبنان يستحق إقامة هذا الخط المباشر الموعود لتطوير العلاقات بين كندا ولبنان وهو مربح للطرفين".

راديو كندا الدولي – لا بريس