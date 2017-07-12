سوريا: الهدنة في جنوب الغرب وتأثير هزيمة “داعش” في الموصل

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن وقف إطلاق النار المعمول به منذ يوم الأحد في جنوب غرب سوريا تحت رعاية بلاده وكل من الولايات المتحدة والأردن "محترم بالإجمال". وجاء كلامه في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البلجيكي ديدييه ريندرز اليوم في بروكسل.

وأضاف لافروف أن المفاوضات بشأن إقامة ثلاث مناطق أخرى لتخفيف التوتر لا تزال مستمرة، لافتاً إلى أن مفاوضات أستانا الأخيرة حققت تقدماً بهذا الشأن ومعرباً عن أمله في إكمال العمل في هذا المجال في الجولة القادمة من مفاوضات أستانا الشهر المقبل.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أرشيف) © Reuters / Sergei Karpukhin

ما أهمية هذا الاتفاق وهل تشهد مثيلاً له مناطق "خفض التصعيد" الثلاث الأخرى المقترَحة في سوريا؟ وكيف تؤثر هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" ("داعش") في العراق على النزاع في سوريا؟ محوران تناولتُهما في حديث اليوم مع الناشط الكندي السوري الأستاذ عماد الظواهرة، رئيس "المنتدى الديمقراطي السوري الكندي" والمدير العام لـ"منظمة مسار من أجل الديمقراطية والحداثة" في مونتريال.

(أ ف ب / روسيا اليوم / فرانس 24)