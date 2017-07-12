كندا: هل يكون الحاكم العام الجديد من السكان الأصليين؟

يكشف رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو غداً الخميس عن هوية حاكم كندا العام الجديد، خلف ديفيد جونستون الذي تنتهي ولايته في أيلول (سبتمبر) المقبل.

وهناك احتمال كبير في أن يكون الحاكم العام المقبل من السكان الأصليين، وذلك لأول مرة في تاريخ الاتحادية الكندية.

وكان أربعة أعضاء ليبراليون في مجلس العموم قد دعوا ترودو للقيام بهذه الخطوة التاريخية.

رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو (أرشيف) © CP / Sean Kilpatrick

وبموجب الدستور الكندي يمثل حاكم كندا العام ملكَ إنكلترا، أي الملكة إليزابيث الثانية منذ عام 1952، الذي هو رئيس الدولة الكندية. والحاكم ذو مهام فخرية، ويختاره ملك إنكلترا بناءً على توصية من رئيس الحكومة الكندية.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)