رائدة الفضاء جولي باييت حاكمة عامة جديدة لكندا

اختار رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو رائدة الفضاء السابقة جولي باييت، 53 عاماً، حاكمة عامة جديدة لكندا.

ويؤكد ترودو خياره بصورة رسمية يوم غد الخميس في البرلمان الكندي في أوتاوا.

وتخلف باييت ديفيد جونستون الذي تنتهي ولايته في أيلول (سبتمبر) المقبل.

حاكم كندا العام الحالي ديفيد جونستون © Governor General of Canada

وبموجب الدستور الكندي يمثل حاكم كندا العام ملكَ إنكلترا، أي الملكة إليزابيث الثانية منذ عام 1952، الذي هو رئيس الدولة الكندية. والحاكم ذو مهام فخرية، ويختاره ملك إنكلترا بناءً على توصية من رئيس الحكومة الكندية.

(راديو كندا / راديو كندا الدولي)