كندا تعيد النظر في سياسة إنقاذ الحيتان

تعتزم الحكومة الكنديّة إعادة النظر في سياسة إنقاذ الحيتان حسبما أعلنه وزير الصيد والمحيطات الكنديّ دومينيك لوبلان.

وجاء القرار عقب وفاة جوزف هوليت أحد أعضاء فريق إنقاذ الحيتان خلال عمليّة إنقاذ حوت علق في شباك الصيد.

وأوضح الوزير لوبلان أنّه طلب التعاون بين خبراء في وكالة إنقاذ الحيتان ووزارة النقل الكنديّة وخبراء وزارة الصيد والمحيطات لإعادة النظر في كافّة الاجراءات المعتمدة خلال عمليّات إنقاذ الحيتان، لا سيّما عندما تكون عالقة بين الأسلاك والكابلات.

وعلّقت الوزارة في غضون ذلك جهود إنقاذ الحيتان التي تواجه الخطر بانتظار التوصّل إلى اجراءات تضمن سلامة العاملين.

كما أوقفت الوزارة صيد سلطعون الثلج في المناطق التي تتواجد فيها الحيتان وطلبت من البحّارة تخفيف سرعتهم في المناطق المذكورة للتقليل من المضاعفات الايجابيّة على الحيتان.

والحوت الأسود المتواجد في شمال الأطلسيّ هو من الأنواع المهدّدة بالانقراض في كندا ويقع تحت الحماية بموجب القوانين الكنديّة والأميركيّة.

وتمّ العثور الشهر الماضي على ستّة حيتان نافقة في مياه السان لوران، اثنان منها علقا في شباك الصيد.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

روابط ذات صلة:

عمليّات انقاذ الحيتان لا تخلو من المخاطر

إنقاذ حوت قبالة سواحل نيو برنزويك