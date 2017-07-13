مانيتوبا: الحكومة ترصد الرأي العام حول استهلاك المارجوانا

تعتزم حكومة مانيتوبا إجراء دراسة لمعرفة رأي المواطنين وعاداتهم بالنسبة للماريجوانا قبل دخول القانون الذي يشرّع استهلاكها حيّز التطبيق في مطلع تمّوز يوليو من العام المقبل 2018.

وطلبت هيئة الكحول واليانصيب في المقاطعة من إحدى مؤسّسات الاستطلاع رصد آراء المواطنين حول الموضوع، على أن يشمل الاستطلاع الذي يستمرّ 15 دقيقة 1200 شخص .

وتقول كريستين دوشان المديرة العامّة لوكالة الكحول واليانصيب إنّ الوكالة تجهل الكثير عن عادات المواطنين بشأن الماريجوانا خلافا للكحول واليانصيب التي تخضع لتنظيمات مستمرّة.

ويتيح استطلاع الرأي أمام حكومة مانيتوبا تطوير أساليب لتقديم النصح والارشاد لأبناء المقاطعة بشأن المريجوانا وحدود استهلاكها المقبولة وطرق الاستهلاك.

كما يتيح تأطير استهلاك الماريجوانا بما يضمن حماية المستهلك ويرضي تطلّعات المواطنين.

ورأى وزير المال في مانيتوبا كاميرون فريزن أنّ المهلة التي وضعتها اوتاوا لتشريع الماريجوانا قصيرة وأنّ ثمّة أسئلة كثيرة حول سلامة المواطنين بحاجة لأجوبة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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