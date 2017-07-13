كندا: مساعٍ لإلغاء ذكر الجنس عن وثيقة الولادة

تقوم مقاطعتا ساسكاتشوان وبريتيش كولومبيا بمساع قانونية لإلغاء ذكر الجنس من شهادات الولادة في حين تعكف مقاطعات أخرى على دراسة احتمال إضافة جنس آخر غير الذكر والأنثى.

في ساسكاتشوان، تمكنت ثلاث عائلات من المثول أمام المحكمة لإلغاء أي ذكر للجنس عن وثيقة الولادة أما في بريتيش كولومبيا فيسعى أحد الآباء إلى إرغام الحكومة على عدم ذكر جنس ولده في شهادة الولادة، بينما ترفض الحكومة منح وثيقة ولادة لا تذكر جنس حاملها.

وكانت حكومة المقاطعة وافقت الشهر الماضي على إصدار بطاقة صحية تفيد بأن جنس حاملها غير محدد وذلك لتمكينه من تلقي الخدمات الصحية.

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ويؤكد ناطق بلسان منظمة "هوية بدون جنس" أنها ليست المرة الأولى التي تلغى فيها بعض المعلومات عن وثيقة الولادة " ففي الماضي كانت الوثيقة تذكر عرق حاملها وأصله وعمل والده وبالتالي يمكن إجراء تغيير بشأن الجنس"

أما في كيبيك فقد تبنت الجمعية الوطنية قانونا صيف العام الفائت، يسمح للبالغين أربعة عشر عاما بتغيير الجنس المذكور على شهادة ولادتهم بدون موافقة ذويهم.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية