جنس ثالث على وثيقة الولادة؟

جنس ثالث على وثيقة الولادة؟

كندا: مساعٍ لإلغاء ذكر الجنس عن وثيقة الولادة

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الخميس 13 يوليو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك

تقوم مقاطعتا ساسكاتشوان وبريتيش كولومبيا بمساع قانونية لإلغاء ذكر الجنس من شهادات الولادة في حين تعكف مقاطعات أخرى على دراسة احتمال إضافة جنس آخر غير الذكر والأنثى.

في ساسكاتشوان، تمكنت ثلاث عائلات من المثول أمام المحكمة لإلغاء أي ذكر للجنس عن وثيقة الولادة أما في بريتيش كولومبيا فيسعى أحد الآباء إلى إرغام الحكومة على عدم ذكر جنس ولده في شهادة الولادة، بينما ترفض الحكومة منح وثيقة ولادة لا تذكر جنس حاملها.

وكانت حكومة المقاطعة وافقت الشهر الماضي على إصدار بطاقة صحية تفيد بأن جنس حاملها غير محدد وذلك لتمكينه من تلقي الخدمات الصحية.

© iSTock

ويؤكد ناطق بلسان منظمة "هوية بدون جنس" أنها ليست المرة الأولى التي تلغى فيها بعض المعلومات عن وثيقة الولادة " ففي الماضي كانت الوثيقة تذكر عرق حاملها وأصله وعمل والده وبالتالي يمكن إجراء تغيير بشأن الجنس"

أما في كيبيك فقد تبنت الجمعية الوطنية قانونا صيف العام الفائت، يسمح للبالغين أربعة عشر عاما بتغيير الجنس المذكور على شهادة ولادتهم بدون موافقة ذويهم.

راديو كندا الدولي –  هيئة الإذاعة الكندية

شارك
كلمات مفتاحية
فئة مجتمع

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
شريط فيديو ظهرت فيه مجموعة من المصلّين المسلمين في حديقة الحيوانات/ YouTube
مجتمعرائدا الفضاء الكنديّان سايدي وكاتريك: الحلم اصبح حقيقةمجتمعكندا: مساعٍ لإلغاء ذكر الجنس عن وثيقة الولادةمجتمعمانيتوبا: الحكومة ترصد الرأي العام حول استهلاك المارجوانابيئة وحياة حيوانيةكندا تعيد النظر في سياسة إنقاذ الحيتانسياسةرائدة الفضاء جولي باييت حاكمة عامة جديدة لكنداسياسةكندا: هل يكون الحاكم العام الجديد من السكان الأصليين؟دولي، سياسةسوريا: الهدنة في جنوب الغرب وتأثير هزيمة "داعش" في الموصلدولي، سياسةمأساة اللاجئين في ظل التقصير الأوروبيمجتمعالحكومة الكندية تقرر منع إقامة خط جوي مباشر بين مونتريال وبيروتإقتصادبنك كندا يرفع الفائدة الأساسية والدولارُ الكندي يثب سنتاً وربعاً

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية