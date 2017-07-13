ثلج في عز الصيف

إستفاق سكان مدينة شيفرفيلد في شمال شرق مقاطعة كيبيك صباح أمس الأربعاء تحت الثلج الذي غطى المنازل والطرقات في عز فصل الصيف.

وأفادت وكالة الرصد الجوي الكندية بأن درجة الحرارة في المنطقة تدنت ليل الثلاثاء – الأربعاء إلى نصف درجة تحت الصفر، ما أدى إلى تساقط الثلج، علما أن معدل الحرارة الليلية في المنطقة في مثل هذا الوقت هو ثماني درجات فوق الصفر.

والثلج الصيفي ظاهرة نادرة جدا في المنطقة سيما وأن شهر تموز – يوليو هو أكثر أشهر السنة ارتفاعا في الحرارة.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية