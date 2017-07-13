إلغاء إنشاء خط جوي مباشر بين مونتريال وبيروت

مشروع إنشاء خط جوي مباشر بين مونتريال وبيروت عبر الخطوط الجوية الكندية إير كندا انطلق منذ عدة أعوام وكاد أن يتحقق عام 2003، أي منذ أربعة عشر عاما، إلى أن تدخلت الولايات المتحدة قبيل إعلان الافتتاح الرسمي وضغطت على الحكومة الكندية لإلغائه. المشروع علق لكن الجهود والمفاوضات استمرت وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية لإقراره.

وفي الأسابيع القليلة الماضية أفادت عدة مصادر كندية ولبنانية تتابع الملف بأن الخط الجوي المباشر سينطلق بداية الصيف الجاري وظلت الآمال معقودة على إمكان تحققه إلى أن أعلنت شركة الخطوط الجوية الكندية أمس أن الحكومة لم تستجب لطلبها وقررت عدم السماح بإقامته لأسباب أمنية لم تشأ تفصيلها.

مطار رفيق الحريري الدولي

حول هذا القرار وأهمية خط مباشر بين مونتريال وبيروت على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي أجريت حديثا مع رئيس غرفة التجارة والصناعة الكندية اللبنانية الأستاذ يوسف بطرس الموجود حاليا في لبنان:استمعوا