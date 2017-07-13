ماذا يعني للمستهلك الكندي رفع المصرف المركزي الفائدة الأساسية؟

أعلن بنك كندا (المصرف المركزي) أمس رفعَ معدلِ الفائدة الأساسي، المعروف أيضاً بفائدة ليلة واحدة، من 0,50% إلى 0,75%.

وجاء القرار منسجماً مع توقعات خبراء الاقتصاد، لاسيما وأنه صدر عن بنك كندا مؤخراً إشارات عدة بأنه خلال اجتماعه المقرر ليوم أمس سيعلن رفع سعر الفائدة.

وهذه أول مرة يرفع فيها بنك كندا الفائدة الأساسية منذ أيلول (سبتمبر) 2010. وعزا المصرف المركزي هذا القرار إلى الأداء الجيد للاقتصاد الكندي.

وكانت الفائدة الأساسية ثابتة على 0,50% منذ تموز (يوليو) 2015 بعد أن خفّضها بنك كندا مرتيْن خلال نصف سنة سعياً منه لتحفيز الاقتصاد الوطني.

حاكم بنك كندا ستيفن بولوتز (أرشيف) © Chris Wattie / Reuters

ومعدل الفائدة الأساسي مؤشر مرجعي، وله تأثير على الفوائد التي يسددها المستدينون، كالفائدة العقارية المتغيرة مثلاً، وعلى الفوائد التي يجنيها المدخرون.

مزيد من الأضواء على دوافع قرار بنك كندا وما يعنيه للمستهلك الكندي في حديث أجريته ظهر اليوم مع منسق برامج الاقتصاد في مرحلة التعليم الجامعي الأولى في جامعة مونتريال الدكتور شهاب شرشور.

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