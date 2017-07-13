التعويض المالي لخضر وفّر على الحكومة حسب ترودو

قال اليوم رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو إن العبء المالي على الحكومة كان سيكون أكبر بكثير لو أنها اعترضت على طلب التسوية المقدَّم من عمر خضر.

"أشاطر الكنديين قلقهم بالنسبة للمال، لكن لأجل ذلك قمنا بالتسوية"، قال ترودو رداً على سؤال من الإعلام، "وكان واضحاً أنه لو قمنا بمواصلة القضية لكُنا ليس فقط خسرناها بل أيضاً لحَمّلنا كندا نفقات تتراوح بين 30 مليون و40 مليون دولار حسب بعض التقديرات".

وكان خضر الكندي المولد قد حصل الأسبوع الماضي على اعتذار رسمي وتعويض مالي بقيمة 10,5 ملايين دولار من الحكومة الكندية لما تعرض له من سوء معاملة وتعذيب خلال السنوات العشر التي أمضاها في سجن غوانتانامو الأميركي في جزيرة كوبا بعد أن أدانته السلطات الأميركية عام 2002 بقتل عضو فريق طبي في الجيش الأميركي في أفغانستان وزرع ألغام عسكرية تستهدف قوافل عسكرية، وكان عندئذ في سن الخامسة عشرة.

رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو (أرشيف) © CP / Sean Kilpatrick

ويأتي كلام ترودو اليوم بعد أن أظهر استطلاع أجرته شركة "أنغوس ريد" أن 71% من المستطلَعين الكنديين يرون أنه كان على الحكومة الفدرالية ألّا تحل القضية بالتراضي وأن تواجه خضر الذي يطالبها بـ20 مليون دولار في المحكمة.

(وكالة الصحافة الكندية / سي بي سي / راديو كندا / راديو كندا الدولي)