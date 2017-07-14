أطفال يشاركون في مخيم صيفي يمزج بين التسلية والجد

أطفال يشاركون في مخيم صيفي يمزج بين التسلية والجد
Photo Credit: Radio-Canada

مخيم صيفي لأطفال مهاجرين ناطقين بالفرنسية في مانيتوبا

من إعداد سمير بدوي | barid@rcinet.ca
الجمعة 14 يوليو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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للسنة السادسة على التوالي عدل المخيم الصيفي تحت اسم Rêve "حلم" الذي تنظمه لجنة استقبال فرنكوفونية شروط القبول ليستقبل حاليا أي خلال موسم الصيف الحالي نحوا من 90 طفلا وشابا مهاجرا من الناطقين بالفرنسية وآخرين من الفرنكوفون المولودين في مانيتوبا في مخيم صيفي مجاني مشترك.

وفي هذا المخيم الذي يستمر طيلة ثلاثة أسابيع يشارك الأطفال والشبان في أنشطة رياضية بالإضافة للقيام ببعض الأعمال الحرفية وزيارات ثقافية ونزهات في الطبيعة.

أطفال في مخيم صيفي يتعلمون إعداد الطعام أو الأعمال المطبخية
أطفال في مخيم صيفي يتعلمون إعداد الطعام أو الأعمال المطبخية © Radio-Canada/Julien Lafille

يشار إلى أن المخيم الذي اعتمد برنامجا للشبان ما بين الثالثة عشرة والسابعة عشرة فتح أبوابه هذه السنة للوافدين الشباب الذين مضى على وصولهم إلى مانيتوبا أكثر من سنتين ليتمكن هؤلاء من تقاسم تجربتهم على الأرض الكندية مع الواصلين الجدد.

يذكر أن الشباب الناطقين بالفرنسية من المولودين في مانيتوبا تم قبولهم للمرة الأولى حتى لا ينعزل الشبان من المهاجرين عن المجتمع الذي استقبلهم.

ويقول المنسق في لجنة الاستقبال الفرنكوفونية "عندما نبقى معزولين فهذا يوجد عدم الثقة"

ويضيف قائلا: إن هدف لجنة الاستقبال الفرنكوفوني هو جلب الواصلين الجدد للاندماج في مجتمعهم، لقد ركزنا كثيرا ولفترة طويلة على البالغين غير أن الشبيبة يجب أن تكون جزءا من هذا الاندماج أيضا.

"في المخيم الجميع ينطقون بالفرنسية ما يعني هدم الحواجز عن طريق التسلية".

(رادو كندا/راديو كندا الدولي)

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فئة ثقافة وفنون، رياضة، مجتمع، هجرة ولجوء

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