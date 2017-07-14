محكمة أونتاريو ترفض تجميد تعويض عمر خضر

ردت المحكمة العليا في أونتاريو طلب أرملة الجندي الأميركي الذي قتل في أفغانستان في عام 2002 بالإضافة للجندي الأميركي الآخر الجريح في العملية نفسها بتجميد أموال الكندي من اصل مصري عمر خضر.

يشار إلى أن أرملة الجندي الأميركي القتيل والجندي الجريح اللذين كانا قد حصلا على حكم من محكمة أميركية يقضي بدفع تعويض بقيمة 134 مليون دولار يطالبان حاليا بتجميد أموال السجين السابق في سجن غوانتانامو الأميركي في كوبا.

تابيتا سبير أرملة الجندي الأميركي القتيل في أفغانستان كريستوفر سبير © موقع راديو كندا الدولي

يذكر أن عمر خضر حصل على تعويض من الحكومة الكندية برئاسة جوستان ترودو بقيمة عشرة ملايين ونصف مليون دولار حسب معلومات تم تداولها غير أنها لم تؤكد حتى الآن بشكل رسمي.

واعتبر إدوارد بيلوبافا القاضي الذي رد طلب تابيتا سبير أرملة الجندي الأميركي القتيل كريستوفر سبير بأنه لا يوجد قانون بالنسبة لعمر خضر وآخر بالنسبة لبقية الكنديين وأوضح القاضي أن تجميد أموال شخص ما هو إجراء غير مألوف أو هو بمثابة الملاذ الأخير.

وأشار القاضي إلى أنه لقبول الطلب يتوجب تقديم أدلة وبراهين صلبة وذات مصداقية بأن عمر خضر ينوي وضع التعويض الذي قدمته له الحكومة الكندي في مأمن أو أن يهرب خارج البلاد مع المبلغ.

وأكّد محامي خضر أن هذا الأخير يتمتع بالحقوق نفسها كغيره من الكنديين وهو بالتالي برفض تجميد أمواله.

من جهتها تعتبر أرملة الجندي الأميركي القتيل والجندي الأميركي الجريح أنه في حال عدم تجميد أموال عمر خضر فإنها لن تكون متوفرة في حال أصبح الحكم الصادر في الولايات المتحدة معترفا به في كندا.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)