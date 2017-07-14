جولي باييت : حاكمة كندا العامة الجديدة

تعيين الحاكمة العامة التاسعة والعشرين لكندا أمس لقي ترحيبا واسعا من مختلف الأوساط الكندية السياسية كما الاقتصادية والاجتماعية والعلمية.

فسيرة الحاكمة العامة الجديدة جولي باييت الذاتية حافلة بالانجازات العلمية: عدة شهادات جامعية في العلم والهندسة وقيادة الطائرات، ورحلتان فضائيتان إلى المركز الفضائي العالمي ، الذي ساهمت في بنائه، ومجموعة من المسؤوليات والوظائف في الوكالتين الفضائيتين الكندية والأميركية، إضافة إلى ثقافة واسعة وإتقان عدة لغات وشخصية كاريزماتية .

جولي باييت تتلقى وسام الشرف من حاكم كندا العام السابق © Christopher Pike/Reuters

من هي جولي باييت؟ كيف ترى مسؤولياتها الجديدة؟

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